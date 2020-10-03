Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Черниговской области.
“Вчера вечером в городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, которые свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу № 208”, – говорится в сообщении.
В ходе проведения комплекса мероприятий по предупреждению нарушений избирательного законодательства полицейские установили, что руководитель одного из структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации может быть причастен к организации подкупа избирателей.
В результате проведенного в его автомобиле обыска полицейские обнаружили доказательства причастности мужчины к вышеупомянутому правонарушению. С авто, в частности, изъяли списки избирателей с указанием так называемых “десятников” и 66 тысяч гривен.
Отмечается, что по предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5000 человек.
В полиции добавили, что обыск был проведен в рамках расследования уголовного производства, открытого по части 2 статьи 160 Уголовного Кодекса Украины – подкуп избирателей. За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей.
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