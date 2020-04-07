Об этом сообщил председатель Черновицкой облдержадмнистрации Сергей Осачук в Facebook.
Всего в течение суток на Буковине официально подтверждено еще 28 случаев заражения коронавирусом.
“Среди инфицированных – двое детей 2 и 5 лет, а также 6 медицинских работников. Общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 248 человек”, – сказал Осачук.
В больницах области к аппаратам искусственной вентиляции легких сейчас подключены четверо пациентов.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели 10 медиков.
- По состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 38 пациентов погибли, 28 выздоровели.