Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.
По данным Центра общественного здоровья (ЦОС), по состоянию на 6 апреля в Украине 38 летальных случаев, 28 пациентов с COVID-19 выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 75 случаев;
- Волынская область – 24 случая;
- Днепропетровская область – 14 случаев;
- Донецкая область – 9 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 35 случаев;
- Запорожская область – 41 случай;
- Ивано-Франковская область – 116 случаев;
- Кировоградская область – 41 случай;
- г. Киев – 234 случая;
- Киевская область – 91 случай;
- Львовская область – 27 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Одесская область – 27 случаев;
- Полтавская область – 11 случаев;
- Ровенская область – 39 случаев;
- Сумская область – 51 случай;
- Тернопольская область – 160 случаев;
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 10 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черновицкая область – 220 случаев;
- Черкасская область – 62 случая;
- Черниговская область – 7 случаев.
МОЗ призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома. Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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