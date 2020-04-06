Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОС), по состоянию на 6 апреля в Украине 38 летальных случаев, 28 пациентов с COVID-19 выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 75 случаев;

Волынская область – 24 случая;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Донецкая область – 9 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 35 случаев;

Запорожская область – 41 случай;

Ивано-Франковская область – 116 случаев;

Кировоградская область – 41 случай;

г. Киев – 234 случая;

Киевская область – 91 случай;

Львовская область – 27 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 27 случаев;

Полтавская область – 11 случаев;

Ровенская область – 39 случаев;

Сумская область – 51 случай;

Тернопольская область – 160 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черновицкая область – 220 случаев;

Черкасская область – 62 случая;

Черниговская область – 7 случаев.

МОЗ призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома. Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.