Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОС), по состоянию на 6 апреля в Украине 38 летальных случаев, 28 пациентов с COVID-19 выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 75 случаев;
  • Волынская область – 24 случая;
  • Днепропетровская область – 14 случаев;
  • Донецкая область – 9 случаев;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Закарпатская область – 35 случаев;
  • Запорожская область – 41 случай;
  • Ивано-Франковская область – 116 случаев;
  • Кировоградская область – 41 случай;
  • г. Киев – 234 случая;
  • Киевская область – 91 случай;
  • Львовская область – 27 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Одесская область – 27 случаев;
  • Полтавская область – 11 случаев;
  • Ровенская область – 39 случаев;
  • Сумская область – 51 случай;
  • Тернопольская область – 160 случаев;
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 10 случаев;
  • Хмельницкая область – 10 случаев;
  • Черновицкая область – 220 случаев;
  • Черкасская область – 62 случая;
  • Черниговская область – 7 случаев.

МОЗ призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома. Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.