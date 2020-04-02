Об этом сообщает глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
“В целом мы имеем 10 инфицированных врачей. Все они среди тех, чью инфекцию только подтвердили. Из них четверо были инфицированы на рабочем месте. Еще 6 заразились не в больницах”, – заявил он.
При этом глава ОГА отметил, что за прошедшие сутки в области умер от коронавируса еще один человек, а один человек выздоровел.
Сергій Осачук про останні результати тестів на COVID-19 та ситуацію у Чернівецькій області [01.04.2020]
У Чернівецькій області сьогодні, 1 квітня, від коронавірусу одужала ще 1 особа – із Колінківців Хотинського району.Таким чином, наші медики вилікували від COVID-19 уже 8 пацієнтів.Також сьогодні офіційно підтверджено 39 випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих є 10 лікарів, четверо з них заразилися на робочому місці. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 143 особи. Географія поширення нових випадків:Привороки Глибоцького району – 5 Брусниця Кіцманського району – 5 Чернівці – 5Глибока – 4 Кам’янка Глибоцького району – 2 Луковиця Глибоцького району – 2 Чагор Глибоцького району – 2 Нижні Станівці Кіцманського району – 2Заставна – 2 Юрківці Заставнівського району – 2 Колінківці Хотинського району – 2 Великий Кучурів Сторожинецького району – 2 Молодія Глибоцького району – 1 Новий Вовчинець Глибоцького району – 1Тисовець Сторожинецького району – 1 Сторожинець – 1 Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала звернення обласної комісії ТЕБ та НС щодо введення особливого режиму в’їзду і виїзду у Чернівецьку область. Деталі будуть відомі після того, як надійде протокол.
Gepostet von Сергій Осачук am Mittwoch, 1. April 2020
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