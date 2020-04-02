Сергій Осачук про останні результати тестів на COVID-19 та ситуацію у Чернівецькій області [01.04.2020]

У Чернівецькій області сьогодні, 1 квітня, від коронавірусу одужала ще 1 особа – із Колінківців Хотинського району.Таким чином, наші медики вилікували від COVID-19 уже 8 пацієнтів.Також сьогодні офіційно підтверджено 39 випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих є 10 лікарів, четверо з них заразилися на робочому місці. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 143 особи. Географія поширення нових випадків:Привороки Глибоцького району – 5 Брусниця Кіцманського району – 5 Чернівці – 5Глибока – 4 Кам’янка Глибоцького району – 2 Луковиця Глибоцького району – 2 Чагор Глибоцького району – 2 Нижні Станівці Кіцманського району – 2Заставна – 2 Юрківці Заставнівського району – 2 Колінківці Хотинського району – 2 Великий Кучурів Сторожинецького району – 2 Молодія Глибоцького району – 1 Новий Вовчинець Глибоцького району – 1Тисовець Сторожинецького району – 1 Сторожинець – 1 Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала звернення обласної комісії ТЕБ та НС щодо введення особливого режиму в’їзду і виїзду у Чернівецьку область. Деталі будуть відомі після того, як надійде протокол.

Gepostet von Сергій Осачук am Mittwoch, 1. April 2020