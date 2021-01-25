Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента ранен один боец.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Сообщается, что инцидент произошел около 12:00 в районе Золотого Луганской области. В результате военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое.

“Украинская сторона СЦКК с помощью координационного механизма инициировала “режим тишины” и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ”, – говорится в сообщении.