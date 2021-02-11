Боевики обстреляли украинские позиции из пулемета в районе Новомихайловка на Донбассе, один украинский военный погиб.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.

Трагедия произошла около 20:45 11 февраля. Это вторая жертва в рядах ВСУ за сутки.

“Сегодня, 11 февраля, около 20:45 в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб”, – говорится в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск был предоставлен адекватный ответ.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

В частности, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия, в результате чего получил огнестрельное ранение украинский воин.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.