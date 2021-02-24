Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Так, накануне оккупанты открыли огонь по Хутору Вильный, а также осуществили его дистанционное минирование.

“23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз цинично нарушили режим прекращения огня и, кроме обстрелов наших позиций из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Вильный, что в Луганской области. Для обстрелов мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта”, – говорится в сообщении.

Под огонь оккупационных войск попал мирный житель 1947 года рождения. Около 17:25 в его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения.

Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали военные медики, после чего он был доставлен в лечебное учреждение.

Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, однако он скончался от тяжелых ранений.

“Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей”, – подчеркнули в штабе.

Собранные по факту обстрела и гибели мирного жителя материалы будут направлены в управление СБУ г. Северодонецк для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (“Террористический акт”).