С начала текущих суток, 23 февраля, на Донбассе в результате обстрела российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий, еще один ранен. Накануне силы ООС также понесли потери.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, с начала суток было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

“В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин – получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления”, – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации сегодня открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в пригороде Авдеевки – из станковых противотанковых гранатометов.

В штабе подчеркнули, что “на обстрелы противника украинские воины давали ответный огонь”.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК (Общего центра по контролю и координации) уведомлены представители ОБСЕ.

За прошедшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вблизи населенного пункта Авдеевка российские вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин – получил осколочные ранения.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении враг совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций, использовав при этом около двух десятков мин.

В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а у Первомайского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования РФ вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного.

“В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, и его доставили в лечебное учреждение”, – отмечается в сообщении.