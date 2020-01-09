Народный депутат от фракции партии "Голос" Роман Костенко рассказал об усилении российских войск на Донбассе за рождественские праздники.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Несколько новостей прошли не замеченными на новогодние и рождественские праздники. О двух защитниках, которые погибли на фронте 5 января. Один от обстрела, один подорвался на мине. О группе снайперов, которые прибыли после тренировки в России – об этом отчиталась наша разведка”, – пишет он.

По его словам, на Донбасс также прибыли 22 единицы РСЗО БМ-21 “Град”.

“Это все очень не похоже на “полное и всеобъемлющее прекращение огня”, которое нам обещали после переговоров в Париже. Четко помню обещание прекратить огонь до конца 2019 года”, – написал Костенко.

При этом, по мнению депутата, армии нужны четкие указания о том, стоять и обороняться или воевать до победы.

“Нужно говорить о прекращении боевых действий, постановке в оборону и полноценной подготовке к возможному наступлению. Это уже понятная тактика. Потому что, во-первых, задача “победить” не снимается. Во вторых, понятно, что мы перегруппировываемся и ждем больше сил”, – пишет он.

Также, по мнению Костенко, именно России выгодно, чтобы ничего не менялось.

“И пока мы будем договариваться, их “Грады” и снайперы будут стрелять по нашим военным, чтобы заставить выполнять Минские соглашения. Это же понятная тактика. Поэтому нам нужно противопоставить свою стратегию, свое виденье победы в этой войне”, – резюмировал он.