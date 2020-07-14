На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получили семеро украинских военных. Противник обстрелял позиции операции Объединенных сил вблизи Новомихайловки и Водяного.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Сообщается, что вблизи Новомихайловки шесть украинских военных получили осколочные ранения. Боевики применили противотанковый ракетный комплекс “Фагот”. Еще один военный был ранен вблизи Водяного в результате вражеского огня из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Все они эвакуационной техникой оперативно доставлены в медицинские учреждения, им предоставлена надлежащая помощь врачей”, – сообщили в штабе.

Как отметили в ООС, в ответ украинские военные использовали огневую мощь. Потери боевиков уточняются.