На Донбассе в течение суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово — с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;

вблизи Водяного —из миномета калибра, также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.

Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

неподалеку Орехового — из миномета калибра 120 мм;

вблизи Зайцевого — из 82-мм миномета;

в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганское и Авдеевка — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Сегодня, 09 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения”, — говорится в сообщении.

Кроме того, боевики, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершили обстрел санитарного автомобиля.

“С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, на котором были маркировки эмблемы Красного креста”, — отметили в штабе.