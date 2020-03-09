Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово — с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;
- вблизи Водяного —из миномета калибра, также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.
Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- неподалеку Орехового — из миномета калибра 120 мм;
- вблизи Зайцевого — из 82-мм миномета;
- в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганское и Авдеевка — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Сегодня, 09 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения”, — говорится в сообщении.
Кроме того, боевики, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершили обстрел санитарного автомобиля.
“С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, на котором были маркировки эмблемы Красного креста”, — отметили в штабе.
- Напомним, в течение 8 марта боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение.