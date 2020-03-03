Об этом сообщает пресс-служба российского Первого канала.

“Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни”, – говорится в сообщении.

“Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем – вы будете удивлены”, – прокомментировал Прусикин.

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Группа была основана Ильей Прусикиным в 2013 г. в Санкт-Петербурге. Она резко стала популярной после того, как выступила на разогреве на концерте Die Antwoord. Группа описывает свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию и обыгрывает в клипах и песнях стереотипы о русских.

Группа стала известна по хиту Skibidi. Клип Skibidi, вышедший осенью 2018 года, собрал 362 миллиона просмотров.

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