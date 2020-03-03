Об этом сообщает пресс-служба российского Первого канала.
“Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни”, – говорится в сообщении.
“Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем – вы будете удивлены”, – прокомментировал Прусикин.
Группа была основана Ильей Прусикиным в 2013 г. в Санкт-Петербурге. Она резко стала популярной после того, как выступила на разогреве на концерте Die Antwoord. Группа описывает свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию и обыгрывает в клипах и песнях стереотипы о русских.
Группа стала известна по хиту Skibidi. Клип Skibidi, вышедший осенью 2018 года, собрал 362 миллиона просмотров.
- На “Евровидении-2020”, которое в мае состоится в Роттердаме (Нидерланды), Украина выступит в первом полуфинале (12 мая).
- Победителем национального отбора на “Евровидение-2020” стала электрофольк-группа GO-A с песней “Solovey”.
- Ранее организаторы презентовали официальный логотип международного песенного конкурса “Евровидение-2020”, который в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Он выполнен в форме прерывистого круга, составленного из флагов 41 страны-участницы в порядке их первого участия.
- В октябре стал известен официальный слоган 65-го международного песенного конкурса “Евровидение-2020”. Так, мероприятие пройдет под девизом Open Up (“Откройся”).