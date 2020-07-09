На границе с Россией возобновили работу после карантина пять пеших пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Уточняется, что Кабинет министров возобновил работу пеших переходов на границе с Россией в пунктах “Гоптовка”, “Меловое”, “Юнаковка”, “Бачевск” и “Сеньковка” (где также есть пропускной пункт с Беларусью).

“Согласно указанному решению правительства Украины, с 00.00 часов 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска “Меловое” (Луганская область, Меловской район), “Гоптовка” (Харьковская область, Дергачевский район), “Бачевск” ( Сумская область, Глуховский район), “Юнаковка” (Сумская область, Сумской район). Также границы с Россией и Беларусью в пункте пропуска “Сеньковка” (Черниговская область, Городнянский район)”, – сказано в сообщении.

Напомним, что украинское правительство решило прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.