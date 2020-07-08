Украинское правительство решило прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Меморандум расторгается уже сегодня, 8 июля 2020 года.

Данный меморандум между Россией и Украиной был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.