Соответствующее решение приняли на заседании правительства.
Меморандум расторгается уже сегодня, 8 июля 2020 года.
Данный меморандум между Россией и Украиной был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
- 15 января Кабмин поддержал проект указа президента о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. Отмечалось, что этот шаг обеспечит уменьшение обязательств Украины в рамках СНГ и способствовать защите национальных интересов государства.