На въезде в Крым российские силовики задержали крымских татар. Они возвращались из Москвы, где проходил суд над первой симферопольской группой "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщили в объединении “Крымская солидарность”.

По информации “КС”, задержанных допрашивали о возможных связях с террористами. Также силовики задавали вопросы, касающиеся вероисповедания.

“В 22:05 при въезде в Крым на Керченском мосту частный автобус с девятью крымскими татарами был остановлен сотрудниками полиции. У всех находящихся в автобусе проверили документы. Пятерым после этой процедуры паспорта не были возвращены, а их самих потребовали пройти опрос. Им были заданы вопросы о том, имеют ли они отношение к террористической деятельности и какой ислам они исповедуют. Вопросы были оформлены в виде анкеты на опросном листе, который задержанным был вручен для заполнения. Сославшись на 51 ст. Конституции РФ они отказались от дачи каких-либо ответов”, — говорится в сообщении.

Речь идет о пятерых активистах и журналисте. А именно:

Селяметов Сабри Ремзиевич, активист;

Хощу Осман Мустафаевич, активист, был задержан 11 июля этого года у здания Верховного суда в Москве, где проходил апелляционный суд на приговор первой бахчисарайской группы “дела Хизб ут-Тахрир”, в отношении него был составлен административный протокол;

Куламетов Зекий Ваитович, активист, в 2017 году выходил с одиночным пикетом против репрессий в Крыму;

Куркчи Рустем, активист, в 2017 году выходил с одиночным пикетом против репрессий в Крыму;

Мустафаев Сейдамет Энверович, гражданский журналист, корреспондент “Грани.ру”.

В момент задержания они возвращались из Москвы, где проходил апелляционный суд на приговор первой симферопольской группы “дела Хизб ут-Тахрир”.

Как стало известно позже, после допроса и осмотра транспорта задержанных отпустили. Сейчас все они возвращаются домой.

“Сами задержанные считают это обстоятельство актом давления в отношении народа, с целью воспрепятствования посещений судебных заседаний в отношении крымских татар, арестованных по политически мотивированным делам”, — отметили в “КС”.