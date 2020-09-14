Covid-19 Украина

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На границе Украины и Беларуси застряли 1,5 тысячи хасидов

Сегодня на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана - еврейского нового года.

Понедельник, 14 сентября 2020, 19:40

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

Белорусские пограничники отметили, что Украина до 29 сентября запретила въезд иностранцев.

“Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, такими как в составе организованных групп, так и отдельно”, – отметили в пограничной службе Беларуси.

В ведомстве добавили, что с белорусской стороны пересечение границы на выезд из страны не ограничено.

Напомним, в Умань на празднование Рош-га-Шана приехали около двух тысяч паломников хасидов.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.

  • Ранее сообщалось, что в Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош-Ха-Шана.
Теги: Рош ХаШана, Беларусь, граница, Украина, хасиды

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