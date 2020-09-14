На границе Украины и Беларуси застряли 1,5 тысячи хасидов

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.
Белорусские пограничники отметили, что Украина до 29 сентября запретила въезд иностранцев.
“Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, такими как в составе организованных групп, так и отдельно”, – отметили в пограничной службе Беларуси.
В ведомстве добавили, что с белорусской стороны пересечение границы на выезд из страны не ограничено.
Напомним, в Умань на празднование Рош-га-Шана приехали около двух тысяч паломников хасидов.
Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- Ранее сообщалось, что в Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош-Ха-Шана.