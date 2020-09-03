Рош-Ха-Шана в Умани: в городе усилят карантин на время паломничества

“По решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА совместно с Министерством здравоохранения, ГСЧС и силовиками поручено принять ряд мер по 15 по 21 сентября 2020 года”, – говорится в сообщении.

Ограничения в районе паломничества:

запрет на массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории;

запрет на работу заведений общественного питания с организацией досуга;

запрет на работу других заведений общественного питания с 00:00 до 07:00, кроме доставки еды и заказов на вынос;

запрет на концерты, дискотеки и работу ночных клубов;

запрет стихийной торговли;

запрет на посещение учебных заведений в районе паломничества.

Кроме того, район паломничества хасидов необходимо ограничить карантинными КПП. Также в Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднования Рош-ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины.

На въезде в Умань также установят КПП с полицией, военными Нацгвардии, медиками и работниками ГСЧС. В районе паломничества и на основных объектах необходимо обеспечить разметку для соблюдения социальной дистанции.