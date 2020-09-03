Covid-19 Украина

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Рош-Ха-Шана в Умани: в городе усилят карантин на время паломничества

В Умани с 15 по 21 сентября будет усилено карантин из-за паломничество хасидов на празднование Рош-Ха-Шана.

Четверг, 3 сентября 2020, 19:38
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов у Facebook.

“По решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА совместно с Министерством здравоохранения, ГСЧС и силовиками поручено принять ряд мер по 15 по 21 сентября 2020 года”, – говорится в сообщении.

Ограничения в районе паломничества:

  • запрет на массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории;
  • запрет на работу заведений общественного питания с организацией досуга;
  • запрет на работу других заведений общественного питания с 00:00 до 07:00, кроме доставки еды и заказов на вынос;
  • запрет на концерты, дискотеки и работу ночных клубов;
  • запрет стихийной торговли;
  • запрет на посещение учебных заведений в районе паломничества.

Кроме того, район паломничества хасидов необходимо ограничить карантинными КПП. Также в Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднования Рош-ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины.

На въезде в Умань также установят КПП с полицией, военными Нацгвардии, медиками и работниками ГСЧС. В районе паломничества и на основных объектах необходимо обеспечить разметку для соблюдения социальной дистанции.

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош- Ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.

  • Ранее сообщалось, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
  • 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.
Теги: Рош ХаШана, Кабмин, хасиды, Умань

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