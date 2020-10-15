Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” сообщил глава МОЗ Максим Степанв.
“В тарифе заложенном на лечение больных COVID-19 сумма средств заложена от 13 до 45 тысяч гривен”, — сообщил министр.
По словам Степанова, было принято постановление об увеличении предельной суммы, поскольку некоторые пациенты нуждаются в дорогостоящем лечении с использованием кислорода.
Министр также отметил, что мониторинг МОЗ показал, что в некоторых больницах, которые получили деньги на лечение больных коронавирусом и имеют их на счетах, все равно заставляют пациентов закупать лекарства самостоятельно.
“Это недопустимо, будет соответствующая реакция”, — сказал министр, не сообщая о том, какие именно меры будут приняты.
- Исполняющий обязанности Национальной службы здоровья Андрей Виленский сообщил, что в Украине лечение одного больного коронавирус COVID-19 стоит в среднем 20 000 гривен. Это без учета средств, на лечение выделяет местная власть.
- Примечательно, что ранее, в МОЗ информировали, что лечение одного пациента с тяжелым течением заболевания коронавирус COVID-19 обходится государству в сумму более 45 тысяч гривен.