Лечение каждого больного коронавирусом обходится государству до 45 тысяч гривен и эту сумму планируется увеличить.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” сообщил глава МОЗ Максим Степанв.

“В тарифе заложенном на лечение больных COVID-19 сумма средств заложена от 13 до 45 тысяч гривен”, — сообщил министр.

По словам Степанова, было принято постановление об увеличении предельной суммы, поскольку некоторые пациенты нуждаются в дорогостоящем лечении с использованием кислорода.

Министр также отметил, что мониторинг МОЗ показал, что в некоторых больницах, которые получили деньги на лечение больных коронавирусом и имеют их на счетах, все равно заставляют пациентов закупать лекарства самостоятельно.

“Это недопустимо, будет соответствующая реакция”, — сказал министр, не сообщая о том, какие именно меры будут приняты.