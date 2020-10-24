Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на Специальном киевском форуме по безопасности.

“Давайте не забывать еще и об экологической катастрофе и ее опасности. Не только из-за загрязнения воздуха, почвы вследствие разрывов боеприпасов или заминирования. Есть и другие – радиоактивные выбросы. Мало кто знает, в 1979 году на территории шахты “Юнком”, которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды из этой шахты, и в данный момент радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды“, – подчеркнул Резников.

Он уточнил, что также прекращена откачка воды из десятков других закрытых шахт на оккупированном Донбассе. А на объектах, которые пока работают, нарушаются экологические нормы.

“Еще несколько месяцев, и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса”, – предостерег Резников, добавив, что катастрофа также грозит южным районам Ростовской области РФ.

Вице-премьер проинформировал, что в начале октября в режиме видеоконференции провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэлем Гросси. Был озвучен запрос Украины о требовании провести экспертизу и отправить мониторинговую миссию группы экспертов от МАГАТЭ на Донбасс.

“Конечно, на сегодняшний день вопрос, пропустят ли российские прокси экспертную группу на эти территории, остается пока вопросом”, – заявил Резников.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в незаконно аннексированном Крыму.

“Специалисты не исключают, что существует угроза радиационного загрязнения, как минимум, акватории Азовского моря. И последствия экологической катастрофы на севере Крыма затронут не только Украину, но и весь черноморский регион – Румынию, Болгарию, Грузию, Турцию”, – рассказал вице-премьер.

(На видео – с 5 час. 34 мин.)