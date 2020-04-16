На Пасхальные праздники правоохранители будут в усиленном режиме контролировать соблюдение карантинных ограничений в Киеве.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“В праздничные дни усиленную службу будут нести правоохранители. Они будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах: парках, скверах, возле храмов”, – подчеркнул Кличко.

Он проинформировал, что с начала действия ограничений в Киеве полиция составила уже почти 900 протоколов в отношении нарушителей карантина.

Кличко отметил, что, согласно прогнозам медиков и экспертов, “после праздников может произойти резкий рост количества больных коронавирусом”. По словам мэра Киева, именно поэтому нужно соблюдать карантин – чтобы “предотвратить такой сценарий, не допустить коллапса в больницах”.

“Я обращаюсь к киевлянам и ко всем украинцам: не едьте без необходимости никуда на праздники. Не идите в церковь, не гуляйте в парках! Это – ваша безопасность и ваша жизнь!” – заявил Кличко.

(На видео – с 4:50)