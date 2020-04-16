Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“В праздничные дни усиленную службу будут нести правоохранители. Они будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах: парках, скверах, возле храмов”, – подчеркнул Кличко.
Он проинформировал, что с начала действия ограничений в Киеве полиция составила уже почти 900 протоколов в отношении нарушителей карантина.
Кличко отметил, что, согласно прогнозам медиков и экспертов, “после праздников может произойти резкий рост количества больных коронавирусом”. По словам мэра Киева, именно поэтому нужно соблюдать карантин – чтобы “предотвратить такой сценарий, не допустить коллапса в больницах”.
“Я обращаюсь к киевлянам и ко всем украинцам: не едьте без необходимости никуда на праздники. Не идите в церковь, не гуляйте в парках! Это – ваша безопасность и ваша жизнь!” – заявил Кличко.
(На видео – с 4:50)
- За минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 32 жителей Киева. Всего в столице уже 644 подтвержденных случая заболевания.
- 31 % киевлян не поддерживают решение правительства о запрете гулять в парках, скверах и прибережных зонах. Об этом говорится в опросе социологической группы “Рейтинг”.