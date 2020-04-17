В Киеве на Пасхальные праздники полиция будет дежурить у 179 храмов, которые находятся на территории города.

Об этом проинформировали в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Киеве.

“Для поддержания правопорядка будет привлечено достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Они будут дежурить возле 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы, и заступят на службу у этих объектов с вечера накануне большого религиозного праздника“, – отмечается в сообщении.

Первоочередной задачей полицейских будет профилактическая работа с верующими и контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

Отмечается, что перед Пасхой киевские правоохранители встретились с представителями церквей и священнослужителями различных религиозных организаций. Полицейские призвали соблюдать требования действующего законодательства по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.

В полиции подчеркнули, что 18 и 19 апреля в 179 религиозных сооружениях Киева будут проходить богослужения по случаю празднования Пасхи, но, в связи с карантином, без прихожан.

“Полицейские будут усиленно патрулировать территорию возле церквей и храмов, чтобы поддержать правопорядок и предупредить возможные нарушения противоэпидемических запретов. Кроме того, работники полиции диалога будут проводить активную превентивную работу, подчеркивая гражданам необходимость сознательного соблюдения правил карантина для снижения риска распространения коронавируса”, – рассказали в полиции.

О том, что в праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением карантинных мер, в частности, возле храмов, сообщил сегодня и мэр Киева Виталий Кличко.

“В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов! Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями, публичные места и зоны отдыха”, – отметил Кличко.