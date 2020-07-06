В Одесской области проверили состояние воды на пляжах. На многих пляжах санитарно-микробиологические показатели не соответствуют нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины отобрал пробы морской воды на местных пляжах. По результатам исследований стало известно, что качество воды не соответствует нормам.

“Пробы морской воды, отобранные 30 июня 2020 года в определенных контрольных точках на пляжах Одессы, по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормам”, — говорится в сообщении.

О каких именно пляжах идет речь и каков характер загрязнений, в мэрии не проинформировали.

Местное издание “Думская” сообщает, что загрязнение воды выявили на всех пляжах от “Аркадии” до “16-й ст. Фонтана”. На пляже “Ланжерон” вода чистая.

В комментарии “Суспільне” заведующая отделом эпиднадзора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Елена Варецкая проинформировала, что в воде обнаружили кишечную палочку.

В результате попадания в организм человека этот организм может вызывать ряд заболеваний, потому от купания рекомендуют воздержаться.

“В этой воде мы обнаружили высокий уровень лактозо-положительной кишечной палочки. Это наш основной показатель, характеризующий загрязнение воды. При глотании существует опасность заболеть какой инфекционную болезнь связанную с желудочно-кишечным трактом. Однако это зависит от иммунного статуса организма, а также от дозы полученного микроорганизма”, — сказала она.

По словам Варецкой, официального запрета на купание и посещение пляжей не будет, поскольку это — нарушение прав, каждый отдыхающий должен будет принимать решение самостоятельно.