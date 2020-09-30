Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, нардепы начнут свою работу с заявлений, объявлений и предложений.
В дальнейшем в повестке дня стоит законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно организации выборов в период действия карантина.
К рассмотрению во втором чтении запланирован проект закона о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.
Нардепы также планируют определиться относительно изменений к закону об образовании (по обеспечению качества учебной литературы); усиления ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан.
К первому чтению запланирован законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.
Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты о внутреннем водном транспорте, об электронных коммуникациях и о предоставлении при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша”.
Есть в повестке дня и законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.
- 15 сентября Верховная Рада Украины упростила процедуру регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах, отменив необходимость предоставлять “справки о судимости”. Впоследствии документ подписал президент Владимир Зеленский.