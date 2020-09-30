Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит законопроекты относительно особенностей организации выборов в период действия карантина, а также о "пакете малыша".

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы начнут свою работу с заявлений, объявлений и предложений.

В дальнейшем в повестке дня стоит законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно организации выборов в период действия карантина.

К рассмотрению во втором чтении запланирован проект закона о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Нардепы также планируют определиться относительно изменений к закону об образовании (по обеспечению качества учебной литературы); усиления ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан.

К первому чтению запланирован законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты о внутреннем водном транспорте, об электронных коммуникациях и о предоставлении при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша”.

Есть в повестке дня и законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.