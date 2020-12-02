Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, нардепы начнут работу с объявлений и предложений.
После этого запланирован к рассмотрению во втором чтении проект закона относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Помимо этого, нардепы рассмотрят документы по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность и по закупке природного газа.
Есть в повестке дня и законопроекты: о концессии, об определении оснований для отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях Верховной Рады; о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
К первому чтению предложены проекты законов: о виртуальных активах; о системе общественного здоровья; о правилах отбывания административного ареста; об усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.
- 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Парламент три законопроекта, касающиеся поддержки бизнеса во время действия карантина. #Буквы рассказывали, что предлагает президент