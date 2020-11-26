Речь идет о законопроектах №4429, 4430, 4431. Что предлагает президент, разбирались #Буквы.
Единоразовая материальная помощь
Законопроектом №4429 о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия карантина президентом предлагаются:
- Единоразовая материальная помощь застрахованным лицам. Это единовременная выплата государства в связи с потерей части заработной платы наемными работниками и в связи с потерей части дохода физическими лицами — предпринимателями, работа которых была приостановлена из-за карантина. Сумма выплаты — 8 тысяч гривен.
- Единоразовая материальная помощь субъектам хозяйствования. Это единовременная выплата субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Сумма выплаты — до 8 тысяч гривен на одного работника.
- Единоразовая компенсация субъектам хозяйствования. Это единовременная выплата субъектам хозяйствования, которые являются юридическими лицами, с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование наемных работников.
Для обеспечения изложенных выше мер президент предлагает использовать деньги из COVID-фонда. Для этого им предлагается внести изменения в статью 28 закона “О Государственном бюджете” на 2020 год (законопроект №4431), которые позволят такое использование средств фонда.
Налоговые изменения
Законопроектом №4430 президент предлагает ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина.
В частности, предлагается списать налоговый долг налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга не превышает 3060 гривен и еще не был погашен.
Погашение налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в частности, самозанятых лиц, который не превышает 6800 гривен, откладывается до 29 декабря 2021 года.
Кроме этого, предусмотрено списание пени и штрафов в случае самостоятельной уплаты плательщиками налоговых долгов в следующие полгода после вступления закона в силу.
Для плательщиков единого налога первой группы предусмотрено освобождение от уплаты за декабрь 2020 — май 2021 года. При этом такие периоды засчитываются в страховой стаж.
О лицензиях и арендной плате
Для бизнеса, работа которого была остановлена из-за карантина, предлагается продлить действие договоров на аренду государственного и коммунального имущества до конца карантина и на 1 месяц после, если такие договоры заканчиваются во время карантина.
Также предлагается отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества для бизнеса, деятельность которого была запрещена во время карантина.
Для тех, у кого есть лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками, предлагается не применять норму об аннулировании лицензий из-за несвоевременной оплаты за нее во время действия карантина.
Сейчас все три законопроекта, определенные президентом как неотложные, переданы на рассмотрение парламентских комитетов.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд мер по поддержке бизнеса, который пострадал из-за введения карантина.
- #Буквы пытались выяснить, какие варианты по введению полного локдауну сейчас рассматривает правительство.