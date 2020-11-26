Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент три законопроекта, касающиеся поддержки бизнеса во время действия карантина.

Речь идет о законопроектах №4429, 4430, 4431. Что предлагает президент, разбирались #Буквы.

Единоразовая материальная помощь

Законопроектом №4429 о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия карантина президентом предлагаются:

Единоразовая материальная помощь застрахованным лицам. Это единовременная выплата государства в связи с потерей части заработной платы наемными работниками и в связи с потерей части дохода физическими лицами — предпринимателями, работа которых была приостановлена ​​из-за карантина. Сумма выплаты — 8 тысяч гривен.

Единоразовая материальная помощь субъектам хозяйствования. Это единовременная выплата субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Сумма выплаты — до 8 тысяч гривен на одного работника.

Единоразовая компенсация субъектам хозяйствования. Это единовременная выплата субъектам хозяйствования, которые являются юридическими лицами, с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование наемных работников.

Для обеспечения изложенных выше мер президент предлагает использовать деньги из COVID-фонда. Для этого им предлагается внести изменения в статью 28 закона “О Государственном бюджете” на 2020 год (законопроект №4431), которые позволят такое использование средств фонда.

Налоговые изменения

Законопроектом №4430 президент предлагает ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина.

В частности, предлагается списать налоговый долг налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга не превышает 3060 гривен и еще не был погашен.

Погашение налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в частности, самозанятых лиц, который не превышает 6800 гривен, откладывается до 29 декабря 2021 года.

Кроме этого, предусмотрено списание пени и штрафов в случае самостоятельной уплаты плательщиками налоговых долгов в следующие полгода после вступления закона в силу.

Для плательщиков единого налога первой группы предусмотрено освобождение от уплаты за декабрь 2020 — май 2021 года. При этом такие периоды засчитываются в страховой стаж.

О лицензиях и арендной плате

Для бизнеса, работа которого была остановлена ​​из-за карантина, предлагается продлить действие договоров на аренду государственного и коммунального имущества до конца карантина и на 1 месяц после, если такие договоры заканчиваются во время карантина.

Также предлагается отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества для бизнеса, деятельность которого была запрещена во время карантина.

Для тех, у кого есть лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками, предлагается не применять норму об аннулировании лицензий из-за несвоевременной оплаты за нее во время действия карантина.

Сейчас все три законопроекта, определенные президентом как неотложные, переданы на рассмотрение парламентских комитетов.