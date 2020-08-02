Пограничники совместно с полицией 1 августа на радиационно загрязненной территории обнаружили двух мужчин, которые собирали ягоды черники.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, двое жителей села Березово, что в Ровенской области, незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора “даров природы”, чтобы потом их продать.

“Радиационный фон территории, в пределах которой было обнаружено ягодников, более чем в четыре раза превышал допустимую норму. Индивидуальные дозиметры охранников границы доходили до отметки 1,21 μSv / h при норме 0,30 μSv / h”, – говорится в сообщении.

На них составили протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса об административных правонарушениях.

Фото: ГПСУ

Также пограничники направили сообщение в милицию об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст. 267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса. Максимальная санкция наказание – лишение свободы на 3 года.

Собранную чернику общим весом почти 40 кг пограничники изъяли.