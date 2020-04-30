В результате лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадало около 5% биосферного заповедника.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

По словам директора Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Глущенко, в зоне пострадало около 11,5 тысячи гектар.

“По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% – леса, 55% – залежи, 10% – водно-болотные угодья”, – рассказал он.

Отмечается, что в данный момент силы ученых направлены на то, чтобы оценить последствия пожаров.

“Животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки”, – сказано в сообщении.

Также уточняется, что был спасен жеребец лошади Пржевальского, отставший от табуна. При этом сообщается, что стадо лошадей мигрировало ближе к промышленной зоне Чернобыльской атомной электростанции.

Напомним, с середины апреля в Житомирской области бушуют масштабные пожары – горят леса и села.

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что жителям сел в Житомирской области, которые лишились жилья из-за масштабных пожаров, компенсируют убытки.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики выделить 25 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.