"Укрзализныця" 6 января отправит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в направлении Карпат, которые прибудут 7 января.

Об этом компания сообщает в Telegram-канале.

Так, компания предлагает воспользоваться поездами в направлении Карпат отправлением 6 января и прибытием 7 января:

№ 4/3 Запорожье – Ужгород;

№ 7/8 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы

№ 13/14 Киев – Солотвино;

№ 15/16 Харьков – Рахов;

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 26/25 Одесса – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43/44 Киев – Ивано-Франковск;

№ 46/45 Лисичанск – Ужгород;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 134/133 Николаев – Рахов;

№ 136/135 Одесса – Черновцы

№ 143/144 Киев – Ворохта;

№ 357/358 Киев – Рахов;

№ 601/602 Львов – Солотвино;

№ 745/746 Киев – Славское.

С расписанием можно ознакомиться на сайте “Укрзализныци”.

Напомним, что во время локдауна, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года, движение поездов “Укрзализныци” ограничивать не будут. Поезда во время локдауна будут курсировать в обычном режиме. Работники “Укрзализныци” должны обеспечить все противоэпидемические меры. В частности, пассажиры должны соблюдать масочный режим и регулярно пользоваться антисептиками.