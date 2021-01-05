Об этом компания сообщает в Telegram-канале.
Так, компания предлагает воспользоваться поездами в направлении Карпат отправлением 6 января и прибытием 7 января:
- № 4/3 Запорожье – Ужгород;
- № 7/8 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы
- № 13/14 Киев – Солотвино;
- № 15/16 Харьков – Рахов;
- № 21/22 Харьков – Трускавец;
- № 26/25 Одесса – Ужгород;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 41/42 Днепр – Трускавец;
- № 43/44 Киев – Ивано-Франковск;
- № 46/45 Лисичанск – Ужгород;
- № 49/50 Киев – Трускавец;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- № 134/133 Николаев – Рахов;
- № 136/135 Одесса – Черновцы
- № 143/144 Киев – Ворохта;
- № 357/358 Киев – Рахов;
- № 601/602 Львов – Солотвино;
- № 745/746 Киев – Славское.
С расписанием можно ознакомиться на сайте “Укрзализныци”.
Напомним, что во время локдауна, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года, движение поездов “Укрзализныци” ограничивать не будут. Поезда во время локдауна будут курсировать в обычном режиме. Работники “Укрзализныци” должны обеспечить все противоэпидемические меры. В частности, пассажиры должны соблюдать масочный режим и регулярно пользоваться антисептиками.
- “Укрзализныця” заключила первый договор в рамках реализации пилотного проекта по допуску частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования.