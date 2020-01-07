В Херсонской области сбежал подозреваемый в убийстве мужчина. Он находился под домашним арестом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

В понедельник, 6 января, в Херсонской области сбежал из-под домашнего ареста 22-летний местный житель, который подозревается в убийстве своего знакомого.

Отмечается, что правоохранители ходатайствовали об аресте мужчины, однако суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. Позднее прокуратура подавала жалобу об избрании мужчине более строгой меры пресечения, однако подозреваемый трижды не явился в суд.

В понедельник, 6 января, стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста.

“Во время домашнего ареста полицией был одето мужчине электронное средство контроля, которое постоянно контролируется дежурной частью областного главка полиции. Сегодня с браслета поступил сигнал о нарушении его ношения. В течение пяти минут по месту жительства мужа прибыла следственно-оперативная группа, которая не выявила его дома”, — отметили в главке.

Полиция объявила подозреваемого в розыск, в области созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции, предупреждении все наряды и патрули.

Поліцейські Херсонщини розшукують підозрюваного у вбивствіНагадаємо, що поліція встановила чоловіка, який причетний до… Gepostet von Поліція Херсонської області am Montag, 6. Januar 2020