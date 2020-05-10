Об этом в интервью “Радио Свобода” заявил Андрей Мельник, посол Украины в Германии.

“Сейчас у нас идет такой прямой диалог по потребностям, которые немецкая сторона заявляет. А в последние годы десятки тысяч украинцев … Прежде всего это были студенты. Они приезжали в Германию во время сбора урожая. Не только клубники, но прежде всего спаржи и другой продукции сельского хозяйства в Германии. У нас есть ряд официальных запросов со стороны немецких властей”, – сказал он.

Андрей Мельник подчеркнул, что речь идет о нескольких тысячах лиц, в отношении которых отправлены запросы к украинской власти.

“Я убежден, что нам удастся именно благодаря этому системному взгляду найти такие решения, которые будут в интересах и самих украинских работников, и украинского государства, и наших немецких партнеров”, – отметил посол.