В Киевской городской государственной администрации рассказали, сколько людей встречали Новый год на главной елке страны.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Об этом сообщили организаторы новогоднего действа”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что празднование в Киеве продолжится и сегодня.

В частности, 1-го января на Софийской площади выступают Андрей Стукало, “Kyiv Fantastic Orchestra” и Barleben

“Продолжается празднование и на Контрактовой площади, на которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы”, – говорится в сообщении.

По информации спасателей, в Киеве новогодняя ночь прошла спокойно. В службу не поступало вызовов по поводу чрезвычайных ситуаций и их ликвидации.

“По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращений не поступало”, – уточняют в сообщении.