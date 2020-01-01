Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
“Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Об этом сообщили организаторы новогоднего действа”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что празднование в Киеве продолжится и сегодня.
В частности, 1-го января на Софийской площади выступают Андрей Стукало, “Kyiv Fantastic Orchestra” и Barleben
“Продолжается празднование и на Контрактовой площади, на которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы”, – говорится в сообщении.
По информации спасателей, в Киеве новогодняя ночь прошла спокойно. В службу не поступало вызовов по поводу чрезвычайных ситуаций и их ликвидации.
“По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращений не поступало”, – уточняют в сообщении.
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