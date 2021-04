Об этом, в частности, сообщают британское агентство ВВС и международное агентство Reuters.

Экспресс ехал из Тайбэя в Тайдун и вез туристов, а также людей, которые направлялись домой на выходные. Он сошел с рельсов около 09:00 по местному времени к северу от Хуаляня на востоке Тайваня, на въезде в тоннель.

На момент аварии в поезде находились около 350 человек.

По мнению спасателей, поезд врезался в грузовик, который съехал и оказался на железнодорожных путях. Местные СМИ сообщают, что грузовик “не был припаркован должным образом” на склоне и скатился на железнодорожные пути.

В результате погибли по меньшей мере 34 человека (агентство Reuters сообщает о 36 погибших). Десятки человек получили ранения.

По данным Reuters, около 70 пассажиров были зажаты в обломках поезда. Более 40 человек уже доставлены в больницы.

Центр по чрезвычайным ситуациям на Тайване сообщил, что спасатели пытаются получить доступ к четырем вагонам, что оказались внутри туннеля и “сильно повреждены”.

Тайваньские СМИ сообщили, что многие люди ехали стоя, поскольку поезд был переполнен.

Аварию поезда уже называют самой страшной железнодорожной катастрофой на Тайване за последние десятилетия.

В 2018 году во время аварии поезда на Тайване погибли 18 человек, еще 175 получили ранения.

В 1991 году в результате столкновения двух поездов погибли 30 пассажиров и 112 были ранены.

Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via 鄭榮貴 on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 2, 2021