На Украину надвигается циклон, который принесет мокрый снег и сильный ветер.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, во вторник, 28 января, осадки (дождь и мокрый снег) возможны в южных и западных областях Украины. Температура днем составит от 2 до 7 градусов тепла.

Но уже в среду, 29 января, ожидается ухудшение погодных условий.

“Уже в среду циклон обусловит непогоду в большинстве областей Украины – дождь, мокрый снег и сильный ветер”, – отметила синоптик.

В связи с понижением температуры воздуха в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях будет выпадать преимущественно мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Также ожидается сильный, до штормовых порывов, ветер южного направления.

Температура воздуха в Украине на протяжении дня среды ожидается в пределах 0 – + 4 градусов, на юге + 4 – + 8 градусов, в Крыму + 6 – + 10 градусов.

В Киеве завтра также ожидается изменение погоды. Пройдут дожди, а в районе 19:00 дождь может переходить в мокрый снег. Кроме того, усилится ветер. Температура воздуха будет невысокой: 0 – +2 градуса.