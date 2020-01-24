На вокзале в поселке Верхнеторецкое, расположенном на линии разграничения на Донбассе, полицейские обнаружили взрывное устройство. Взрыв удалось предотвратить.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В пятницу, 24 января, бойцы полка патрульной службы полиции особого назначения “Киев”, которые с 2014 года несут службу в зоне проведения ООС, обнаружили взрывное устройство на привокзальной территории в поселке Верхнеторецкое.

“Во время патрулирования на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое, что в Донецкой области, работники полка обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал”, — говорится в сообщении.

Полицейские огородили и взяли под охрану место происшествия, а для обезвреживания опасной находки вызвали сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“После тщательного изучения предметов работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания”, — сообщил командир полка Виталий Сатаренко

Отметим, 30 декабря “Укрзализныця” пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое. Пригородное движение на участке между станциями “Фенольная” (Новгородское) и “Скотоватая” (Верхнеторецкое) было возобновлено впервые с начала войны.