Несмотря на ряд инициатив Владимира Зеленского относительно прекращения война на востоке Украины, там продолжают гибнуть наши бойцы. Так, в 2019 году безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 100 человек, ранения и травмы получили 507.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Генерального штаба ВСУ на запрос #Букв.

Согласно ответу, в 2017 году на Донбассе погибли 208 бойцов, 1300 человек – ранены; в 2018 году – 120 военнослужащих ВСУ погибло, 799 – получили ранения; в 2019 году – 100 человек убитыми, 507 – ранены.

По состоянию на 16 января 2020 года, на востоке нашей страны погибли четыре бойца, а 20 человек получили ранения.

В Генеральном штабе подчеркнули, что учет потерь личного состава не предусматривает учет потерь других военных формирований (в том числе добровольческих) и гражданских лиц.

Напомним, что 18 января в зоне проведения боевых действий на Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения. 19 января также есть один погибший.

Напомним, что во время избирательной кампании Зеленский резко критиковал пятого Президента Петра Порошенко из-за непрекращающейся войны на Донбассе и того, что там гибнут мирные граждане и украинские военные.

Сам же Зеленский обещал приложить максимум усилий, чтобы военные действия поскорее закончились.

В 2019 году Владимиру Зеленскому удалось разморозить Нормандский формат переговоров и обеспечить разведение сил на трех участках линии фронта и запланировать еще три. Но несмотря на все эти усилия, обстрелы продолжаются, СММ ОБСЕ фиксирует новое вооружение противника.

Например, 4 января на полигоне около населенного пункта Миусинск, что в Луганской области, с помощью беспилотника удалось зафиксировать семь единиц реактивных систем залпового огня. В тот же день наблюдатели зафиксировали вооружение за линией разведения, которое боевики доставили из укрытий. Это 40 гаубиц и 13 танков.

А 1 января нашли “Град” вблизи населенного пункта Новоамвросиевское, расположенного в 56 километрах к востоку от Донецка.