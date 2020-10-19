В Запорожской области подросток украл урну для голосования, чтобы сделать инкубатор для улиток

Правоохранители задержали в Каменке-Днепровской подростка, который украл с избирательного участка урну для голосования.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Запорожской области.

“Всего на избирательном участке находилось 5 пустых урн для голосования, одна из которых была похищена”, – рассказали в ведомстве.

Во время следственных действий сотрудники полиции установили, что к краже причастен 17-летний местный житель.

“Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном. Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток”, – отметили в Нацполиции.

Фото: Нацполиция

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.