Covid-19 Украина

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В Запорожской области подросток украл урну для голосования, чтобы сделать инкубатор для улиток

Правоохранители задержали в Каменке-Днепровской подростка, который украл с избирательного участка урну для голосования.

Понедельник, 19 октября 2020, 17:46

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Запорожской области.

“Всего на избирательном участке находилось 5 пустых урн для голосования, одна из которых была похищена”, – рассказали в ведомстве.

Во время следственных действий сотрудники полиции установили, что к краже причастен 17-летний местный житель.

“Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном. Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток”, – отметили в Нацполиции.

Фото: Нацполиция

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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Теги: запоріжжя, кража, місцеві вибори

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