Хозяйственный суд Львовской области в полном объеме удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании недвижимости компании "Днипрометаллсервис", что связана с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским.

Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.

“Указанная компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, что предоставлялся “ПриватБанку” до национализации. Поскольку ЧАО “Днипрометаллсервис” не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя “ПриватБанка”, Национальный банк в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества”, – отмечается в сообщении.

16 января 2020 года исковое заявление НБУ было удовлетворено в полном объеме.

В целом суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка о взысканиях по обязательствам “ПриватБанка” на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу. По ним исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца “ПриватБанка” Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей.

Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил “ПриватБанку” в 2008-2015 годах.