Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как сообщается, во время национализации НБУ обменял депозиты компании в “ПриватБанке” на акции, которые передали государству.

Отмечается, “Гарант Метиз Инвест” признали связанным с “ПриватБанком” лицом 13 декабря 2016 года. Это решение впоследствии дало возможность национализировать “ПриватБанк”, передав все 100% акций государству за 1 гривну.

Компания “Гарант Метиз Инвест” впоследствии это решение обжаловала, и 28 октября прошлого года выиграла суд и отмену решения Нацбанка о признании себя связанным с “ПриватБанком” лицом.

“Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с “ПриватБанком”. На сегодня в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с “ПриватБанком”, – говорится в сообщении.