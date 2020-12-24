Covid-19 Украина

обновлено 24.12.2020 в 16:02

Всего:

1001132 (+11490)

Болеют:

352302 (+11490)

Выздоровели:

631435 (+15775)

Умерло:

17395 (+223)

17:05 В Украине стремительно распространяется грипп: МОЗ назвал количество больных
16:56 Стала известна дата премьеры приквела «Безумного Макса» о Фуриосе
16:37 «Искажение приоритетов»: Марина Порошенко раскритиковала программу развития Киева
16:22 В декабре 30 нардепов пропустили 90% голосований Рады: некоторые не проголосовали ни разу
16:14 В Британии на Рождество покажут альтернативное поздравление королевы, созданное с помощью дипфейка
16:00 Надувной матрас и не только: что потеряли украинцы в Киевском метрополитене в 2020 году
15:53 Пол Маккартни выпустил живописный клип «When Winter Comes»
15:43 «Принцип мирного сосуществования»: Кулеба назвал «краткосрочную цель» в отношениях с РФ
15:25 Бюджет Киева на 2021: более половины расходов — на медицину, образование и соцзащиту
15:18 НАБУ вручило повестку в суд главе ОАСК Вовку, – видео
15:09 Израиль объявил жесткий общенациональный карантин
14:59 Приход УГКЦ в Черновцах опроверг изменение даты празднования Рождества
14:35 На Китай с яркой вспышкой упал огромный метеорит
14:33 Новогодняя елка своими руками: ТОП-7 идей
14:25 Самые милые видео и фото животных, празднующих Рождество
13:41 В 2020 году приватизация принесла 2,5 млрд гривен в госбюджет — ФГИ
12:59 Степанов рассказал, где украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19
12:49 В Германии через 400 лет церковь извинилась за сожжение «ведьм»
12:43 Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку
12:36 Эминем выпустил клип на песню о своем отношении к COVID-19 – «GNAT»
12:02 В Украине с аукциона впервые продали участок с залежами золота: кто его купил
11:52 Косукэ Кавамура вместе с Cyberpunk 2077 выпустили коллекцию футболок
11:45 Умерла известная топ-модель Стелла Теннант
11:10 В Киеве за сутки – более 1300 новых больных COVID-19 и 23 летальных случая
10:52 Сочельник по григорианскому календарю: как отмечают день перед Рождеством
10:46 Британские медики призвали премьер-министра продолжить переходный период Brexit на месяц
09:28 В компании Moderna ожидают, что ее вакцина защитит от британской мутации COVID-19
08:26 Трамп помиловал Манафорта
07:59 24 декабря 2020: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины

Надувной матрас и не только: что потеряли украинцы в Киевском метрополитене в 2020 году

В 2020 году в Бюро находок столичной подземки попало более 180 различных вещей. На количество утерянных вещей влияют время года и погодные условия.

Четверг, 24 декабря 2020, 16:00

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook.

По ее словам, в осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Интересно, что только треть владельцев возвращается за потерянным вещами.

Среди утерянных вещей работники подземки находили и ценные вещи:

  • электронный фитнес браслет;
  • электронная книга;
  • телефон;
  • ноутбук.

В 2020 году пассажиры забывали в метро некоторые бытовые вещи:

  • газонокосилка;
  • микроволновая печь;
  • гладильная доска;
  • надувной матрас.

Топ-5 потерянных вещей пассажиров метро в 2020 году:

  • самокат;
  • платье;
  • телефоны;
  • чемоданы;
  • детские рюкзаки.

Отмечается, что в бюро находок принимают только вещи. За их хранение предусмотрена оплата. Утерянные документы передают правоохранительным органам, поэтому их нужно искать в полиции.

  • Накануне в Киеве правоохранителям поступил звонок о минировании станции метро “Крещатик”, но вскоре выяснилось, что взрывоопасных предметов не обнаружено. Из-за этого в здании метро образовалось большое скопление людей.
  • 15 декабря в Киеве оперативно закрыли на вход и выход станции метро “Майдан Незалежности” и “Крещатик”. К таким действиям прибегли из-за анонимного сообщения о минировании.
Теги: загублені речі, матрац, метро, сукня

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться