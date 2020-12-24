Надувной матрас и не только: что потеряли украинцы в Киевском метрополитене в 2020 году

В 2020 году в Бюро находок столичной подземки попало более 180 различных вещей. На количество утерянных вещей влияют время года и погодные условия.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook.

По ее словам, в осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Интересно, что только треть владельцев возвращается за потерянным вещами.

Среди утерянных вещей работники подземки находили и ценные вещи:

электронный фитнес браслет;

электронная книга;

телефон;

ноутбук.

В 2020 году пассажиры забывали в метро некоторые бытовые вещи:

газонокосилка;

микроволновая печь;

гладильная доска;

надувной матрас.

Топ-5 потерянных вещей пассажиров метро в 2020 году:

самокат;

платье;

телефоны;

чемоданы;

детские рюкзаки.

Отмечается, что в бюро находок принимают только вещи. За их хранение предусмотрена оплата. Утерянные документы передают правоохранительным органам, поэтому их нужно искать в полиции.