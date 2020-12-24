Надувной матрас и не только: что потеряли украинцы в Киевском метрополитене в 2020 году

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook.
По ее словам, в осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Интересно, что только треть владельцев возвращается за потерянным вещами.
Среди утерянных вещей работники подземки находили и ценные вещи:
- электронный фитнес браслет;
- электронная книга;
- телефон;
- ноутбук.
В 2020 году пассажиры забывали в метро некоторые бытовые вещи:
- газонокосилка;
- микроволновая печь;
- гладильная доска;
- надувной матрас.
Топ-5 потерянных вещей пассажиров метро в 2020 году:
- самокат;
- платье;
- телефоны;
- чемоданы;
- детские рюкзаки.
Отмечается, что в бюро находок принимают только вещи. За их хранение предусмотрена оплата. Утерянные документы передают правоохранительным органам, поэтому их нужно искать в полиции.
- Накануне в Киеве правоохранителям поступил звонок о минировании станции метро “Крещатик”, но вскоре выяснилось, что взрывоопасных предметов не обнаружено. Из-за этого в здании метро образовалось большое скопление людей.
- 15 декабря в Киеве оперативно закрыли на вход и выход станции метро “Майдан Незалежности” и “Крещатик”. К таким действиям прибегли из-за анонимного сообщения о минировании.