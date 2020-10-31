Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила свое фото с лентой пропагандистского канала Russia Today, которое всплыло в соцсетях год назад.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, в октябре 2019 года журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook опубликовал фото, на котором Мендель позирует с лентой канала Russia Today.

Он уточнил, что этот снимок был сделан 28 октября 2016 года.

Тогда пресс-секретарь президента никак не отреагировала на скандал в Сети, который разгорелся из-за этого фото. Сейчас же Мендель подтвердила, что это не фотошоп и объяснила, почему она надевала ленту пропагандистского канала.

“Несколько лет назад на Halloween-вечеринке с журналистами из международных изданий я переоделась в самый страшный тогда медиа-образ – работницы Russia Today. Образ настолько пугал, что его даже ретвитили иностранцы”, – пояснила она.

Мендель также отметила, что в этом году самым страшным образом Хэллоуина должен быть образ судьи Конституционного суда.

Напомним, что накануне 27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

Отметим, несколько лет назад в Сети разгорелся скандал из-за того, что сын пятого президента Украины Петра Порошенко Михаил сфотографировался в толстовке с надписью “Russia”.