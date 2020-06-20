Об этом депутат рассказала в комментарии изданию “НВ”.
Как известно, 20 мая депутатская группа “За майбутнє” объявила о создании новой одноименной партии. Ее лидером стал нардеп, входящий в орбиту олигарха Игоря Коломойского — Игорь Палица.
Нардеп Лариса Билозир отказалась участвовать в развитии новосозданной партии и вместе с коллегами Геннадием Вацаком и Николаем Кучером вышла из депутатской группы.
“Депутатская группа “За майбутнє”, в которую я входила, создавалась как объединение депутатов-мажоритарщиков со всех уголков Украины, без партийной принадлежности. Сейчас же большинство ее членов пошли по пути создания партийной организации. Но это не мой путь. Я до этого не связывала себя партийными рамками, я беспартийная, и сейчас мне это тоже не нужно”, — объяснила Билозир.
По словам депутата, решение выйти из группы было связано и с тем, что ей приходилось сталкиваться с замечаниями руководства из-за того, что ее “позиция и голосование отличались от позиции группы”.
Билозир перешла в другую депутатскую группу — “Довира”. Информация об этом отражена на сайте парламента.
- Напомним, 24 марта Кабмин внес в Раду законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. Уже 25 марта нардепы, входящие в орбиту Коломойского – Игорь Палица, Александр Дубинский, Ольга Смаглюк, Олег Дунда – подали альтернативные законопроекты.
- Во время голосования за этот законопроект во втором чтении депутаты группы “За майбутнє” высказались против, за исключением Ларисы Билозир, Геннадия Вацака и Николая Кучера).