Нардеп от группы "За майбутнє" Лариса Билозир отказалась участвовать в развитии одноименной партии, которую возглавил соратник олигарха Игоря Коломойского — Игорь Палица, и покинула объединение.

Об этом депутат рассказала в комментарии изданию “НВ”.

Как известно, 20 мая депутатская группа “За майбутнє” объявила о создании новой одноименной партии. Ее лидером стал нардеп, входящий в орбиту олигарха Игоря Коломойского — Игорь Палица.

Нардеп Лариса Билозир отказалась участвовать в развитии новосозданной партии и вместе с коллегами Геннадием Вацаком и Николаем Кучером вышла из депутатской группы.

“Депутатская группа “За майбутнє”, в которую я входила, создавалась как объединение депутатов-мажоритарщиков со всех уголков Украины, без партийной принадлежности. Сейчас же большинство ее членов пошли по пути создания партийной организации. Но это не мой путь. Я до этого не связывала себя партийными рамками, я беспартийная, и сейчас мне это тоже не нужно”, — объяснила Билозир.

По словам депутата, решение выйти из группы было связано и с тем, что ей приходилось сталкиваться с замечаниями руководства из-за того, что ее “позиция и голосование отличались от позиции группы”.

Билозир перешла в другую депутатскую группу — “Довира”. Информация об этом отражена на сайте парламента.