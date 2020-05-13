Сегодня Верховная Рада приняла в целом "антиколомойский закон", который является условием сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. Документ поддержали далеко не все фракции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, за проект закона № 2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” проголосовали 270 народных депутатов.

Среди них – только 200 от “Слуги народа” (фракция включает 248 “слуг”).

“Против”, в частности, высказались 5 депутатов-“слуг”: Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Воронько, Александр Дубинский, Игорь Фрис. Указанных народных избранников в СМИ неоднократно причисляли к “группе Коломойского”.

Воздержались 15 нардепов от “Слуги народа”, еще 11 не голосовали.

Практически в полном составе проголосовали депутаты от “Европейской Солидарности” (23 голоса “за”).

Также поддержали законопроект 3 нардепа от группы “За майбутне” (Лариса Билозир, Геннадий Вацак, Николай Кучер). Остальные либо высказались против, либо воздержались и не голосовали.

За документ проголосовали 18 нардепов от “Голоса” (все, присутствовавшие на заседании) и 16 – от группы “Довира”. Также за проект закона отдали голоса 10 внефракционных депутатов.

В то же время “Оппозиционная платформа – За життя” и ВО “Батькивщина” не дали ни одного голоса за документ.

Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.

Документ, в частности, касается “ПриватБанка”, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Банк был национализирован, но Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.