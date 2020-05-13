Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, за проект закона № 2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” проголосовали 270 народных депутатов.
Среди них – только 200 от “Слуги народа” (фракция включает 248 “слуг”).
“Против”, в частности, высказались 5 депутатов-“слуг”: Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Воронько, Александр Дубинский, Игорь Фрис. Указанных народных избранников в СМИ неоднократно причисляли к “группе Коломойского”.
Воздержались 15 нардепов от “Слуги народа”, еще 11 не голосовали.
Практически в полном составе проголосовали депутаты от “Европейской Солидарности” (23 голоса “за”).
Также поддержали законопроект 3 нардепа от группы “За майбутне” (Лариса Билозир, Геннадий Вацак, Николай Кучер). Остальные либо высказались против, либо воздержались и не голосовали.
За документ проголосовали 18 нардепов от “Голоса” (все, присутствовавшие на заседании) и 16 – от группы “Довира”. Также за проект закона отдали голоса 10 внефракционных депутатов.
В то же время “Оппозиционная платформа – За життя” и ВО “Батькивщина” не дали ни одного голоса за документ.
Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.
Документ, в частности, касается “ПриватБанка”, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Банк был национализирован, но Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.
- 16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.
- 30 апреля Верховная Рада Украины поддержала применение специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона.