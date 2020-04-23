Нардеп Гончаренко подал в суд на Кабмин из-за закрытия метро в Киеве

Народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подал в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету Министров из-за решение о закрытии метро.

Об этом нардеп сообщил в Telegram.

“Подал иск в Окружной административный суд на решение Кабинета министров Украины о закрытии метро. Я считаю этот шаг абсолютно незаконным и даже преступным против украинцев”, – написал Гончаренко.

По его словам, “тысячи людей, которые обеспечивают жизнедеятельность миллионных городов, среди которых медицинский персонал, уже больше месяца не могут добраться на работу в больницы”.

“Так не может продолжаться. Поэтому я требую, чтобы людям, которым нужно добираться на работу, в частности медикам, что сейчас на передовой борьбы с болезнью, открыли возможность пользоваться транспортом”, – подчеркнул нардеп.

Ранее сообщалось, что в условиях общенационального карантина в связи с эпидемией коронавируса, метро в Киеве можно было не закрывать, если бы пассажиры соблюдали масочный режим.