Covid-19 Украина

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Нардеп Гончаренко подал в суд на Кабмин из-за закрытия метро в Киеве

Народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подал в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету Министров из-за решение о закрытии метро.

Четверг, 23 апреля 2020, 14:55

Об этом нардеп сообщил в Telegram.

“Подал иск в Окружной административный суд на решение Кабинета министров Украины о закрытии метро. Я считаю этот шаг абсолютно незаконным и даже преступным против украинцев”, – написал Гончаренко.

По его словам, “тысячи людей, которые обеспечивают жизнедеятельность миллионных городов, среди которых медицинский персонал, уже больше месяца не могут добраться на работу в больницы”.

“Так не может продолжаться. Поэтому я требую, чтобы людям, которым нужно добираться на работу, в частности медикам, что сейчас на передовой борьбы с болезнью, открыли возможность пользоваться транспортом”, – подчеркнул нардеп.

 

  • Движение общественного транспорта будут восстанавливать постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от COVID-19.
Теги: Кабинет Министров, Киев, метро, суд

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