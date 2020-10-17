Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.
“Наконец-то я выздоровела от коронавируса и получила отрицательный результат теста. Скажу честно, непростой опыт и надеюсь третьего раза не будет хотя бы за этот год”, – написала Зинкевич.
Она также отметила, что во второй раз переболела коронавирусом в достаточно легкой форме. У Зинкевич исчезло обоняние и частично вкус, была хроническая усталость, температура 37,5, насморк, кашель и спутанное сознание.
Борьба с коронавирусом уже завершена, однако политик будет восстанавливаться в течение нескольких дней.
Нардеп отметила, что могла повторно заразиться из-за личной невнимательности. Она не так часто дезинфицировала руки и снимала респиратор для фото и на встречах с небольшим количеством людей. Этого хватило для повторного заражения.
- Ранее стало известно, что народный депутат Украины от “Слуги народа” Николай Тищенко заболел коронавирусом COVID-19. По словам нардепа, он чувствует себя как танк, которому подбили гусеницу.
- В пятницу, 16 октября, от коронавируса скончался известный фитнес-блогер Дмитрий Стужук. Его сердце не выдержало нагрузки на восьмой день борьбы с вирусом. Ночью ему стало плохо. Мужчину немедленно госпитализировали. Он пережил клиническую смерть, прогнозы врачей неутешительны. По словам бывшей жены, у Дмитрия были проблемы с сердечно-сосудистой системой. После этого она сообщила, что сердце мужчины не выдержало – он умер.