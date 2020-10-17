Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич второй раз поборола коронавирус COVID-19. Политик получила отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

“Наконец-то я выздоровела от коронавируса и получила отрицательный результат теста. Скажу честно, непростой опыт и надеюсь третьего раза не будет хотя бы за этот год”, – написала Зинкевич.

Она также отметила, что во второй раз переболела коронавирусом в достаточно легкой форме. У Зинкевич исчезло обоняние и частично вкус, была хроническая усталость, температура 37,5, насморк, кашель и спутанное сознание.

Борьба с коронавирусом уже завершена, однако политик будет восстанавливаться в течение нескольких дней.

Нардеп отметила, что могла повторно заразиться из-за личной невнимательности. Она не так часто дезинфицировала руки и снимала респиратор для фото и на встречах с небольшим количеством людей. Этого хватило для повторного заражения.