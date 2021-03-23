Нардеп Илья Кива может стать кандидатом наук по государственному управлению

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За життя" (ОПЗЖ) Илья Кива в скором времени может защитить научную диссертацию.

Об этом сообщают #Буквы.

22 марта 2021 на сайте Министерства образования и науки Украины традиционно опубликовали Сообщение о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

С 2019 года в таких объявлениях публикуют список лиц, чьи диссертации были принято к защите Министерством образования и науки. Среди сотен украинских ученых, которые подали свои работы, есть и нардеп Илья Кива.

В частности Кива, будет защищать диссертацию на тему “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)”.

В случае успешной защиты Кива станет кандидатом наук по государственному управлению.

Научным руководителем работы стал доктор наук по государственному управлению, профессор, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации “Центр исследований проблем публичного управления” Владимир Гурковский.

В то же время официальными оппонентами стали Алина Помаз-Пономаренко, доктор наук по государственному управлению, старший исследователь, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины, а также Ирина Жукова, кандидат наук по государственному управлению, доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной работы учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования “Университет менеджмента образования”.

Дата защиты диссертации пока неизвестна.