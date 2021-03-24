Об этом он рассказал в интервью #Буквам.
Юрчишин считает, что если собрать всех членов партии вместе и заслушать “обе стороны” – партию можно спасти от политического краха.
“Он (выход – ред.) один – собрать открытый съезд, не просто с делегатами, а со всеми членами партии, где заслушать обе стороны … Если такой запрос у членов партии будет, то я убежден, что мы выберем новое руководство. Возможно, не из крайних сторон, а с умеренной части. Возможно, это будет Рахманин или даже не депутат”, – считает депутат.
Он также выразил надежду, что Сергей Рахманин сможет заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров и решить конфликтные вопросы.
В то же время Юрчишин заявил, что не примет лицемерия, если партийные лидеры продолжат обманывать избирателей. В таком случае он готов покинуть партию, которую создавал.
- Напомним, накануне Юрчишин в соцсети Facebook под постом своего однопартийца Ярослава Железняка заявил, что ему якобы сделали предупреждение об исключении из партии. Однако, как уточнил Юрчишин, не за участие в акции под ОПУ 20 марта, а за голосование в Раде по закону о новом порядке назначения глав НАБУ и ГБР.
- Однако пресс служба “Голоса” опровергла исключение из партии депутата Ярослава Юрчишина. Председатель парламентской фракции “Голоса” Ярослав Железняк тоже опроверг информацию об исключении депутатов из партии.