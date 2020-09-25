Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Магомедов отметил, что наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

По его словам, он чувствует себя “ничего” и у него небольшая температура.

“Вчера почувствовал температуру и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую”, – сообщил нардеп.

Он также добавил, что сейчас обзванивает тех, с кем контактировал в последнее время.