Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Магомедов отметил, что наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.
По его словам, он чувствует себя “ничего” и у него небольшая температура.
“Вчера почувствовал температуру и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую”, – сообщил нардеп.
Он также добавил, что сейчас обзванивает тех, с кем контактировал в последнее время.
- Ранее сообщалось, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от коронавируса COVID-19.
- Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко также заболела COVID-19, и ее состояние было тяжелым. 11 сентября стало известно, что Тимошенко победила коронавирус.