Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам нардепа, сегодня он получил результат ПЦР-теста на COVID-19. Он оказался негативным.
“После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров”, — написал Новинский.
Также он поблагодарил всех, кто его поддерживал во время болезни.
“Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня — молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом”, — добавил он.
- Стоит отметить, что Вадим Новинский, который является прихожанином УПЦ МП, регулярно посещал Киево-Печерскую Лавру, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса, а также оказывал помощь монастырю.
- Ранее СМИ сообщали, что у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла выявили COVID-19. По данным журналистов, за несколько дней до этого он провел службу, на которой присутствовали глава УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский), митрополит Антоний (Иван Паканич) и народный депутат Вадим Новинский.
- 18 апреля у митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия диагностировали коронавирус и госпитализировали под чужим именем.