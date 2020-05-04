По словам нардепа, сегодня он получил результат ПЦР-теста на COVID-19. Он оказался негативным.

“После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров”, — написал Новинский.

Также он поблагодарил всех, кто его поддерживал во время болезни.

“Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня — молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом”, — добавил он.