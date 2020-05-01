Ресторан "Купеческий двор", расположенный в Конче-Заспе, неподалеку от Киева, продолжает обслуживать гостей VIP-класса в условиях карантина, когда это запрещено постановлением Кабмина. Одним из гостей заведения был нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Столар.

Об этом свидетельствует сюжет журналистов программы “Схемы: коррупция в деталях”.

Журналисты на протяжении нескольких дней фиксировали, как к ресторану приезжают авто премиум-класса, а посетители проводят на территории комплекса по несколько часов.

В самом ресторане на это ответили, что на территории действительно разрешено проводить частные встречи, но не в помещении, а в лесу (не относится к территории ресторана). То есть гости приезжают и могут общаться на свежем воздухе.

При этом, они могут заказать еду на вынос или приобрести кофе.

Но журналисты ни разу не зафиксировали, чтобы кто-то из гостей заведения выходил оттуда с пакетом, в котором была бы заказанная еда.

В частности, среди гостей ресторана журналисты узнали нардепа Вадима Столара, члена фракции партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, а также Дениса Комарницкого, чиновника времен мэра Киева Леонида Черновецкого.

В ответ журналистам Столар подтвердил, что был в ресторане 23 апреля. Он отметил, что гулял там с экс-чиновником, с которым дружит уже больше 20 лет.

“Я не посещал ресторан, но гулял рядом в лесу вместе с моим давним другом Денисом Комарницким. Мы обсуждали ситуацию в стране относительно коронавируса. Рассказывали друг другу последние новости. Общались, как должны общаться друзья. Договорились встретиться семьями после окончания эпидемии и отмены карантина. С Денисом Комарницим меня связывают 20 лет дружбы”, – прокомментировал Столар.

Журналисты попытались зайти на территорию ресторана, где, по словам администрации, разрешают гулять в лесу и брать с собой кофе или еду на вынос, но их не пустила охрана, а позже и мужчина, который представился владельцем.