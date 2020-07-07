Нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер считает, что энергетику спасет возвращение регулирования энергетики и формульное ценообразование на рынке электроэнергии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Для предотвращения краха базовой отрасли – энергетики – и в связи с необходимостью поиска еще 50 млрд грн для спасения отрасли надо срочно вернуть регулирование в энергетике, в т.ч. временно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета в ценообразовании на уголь аналогично действующему ценообразованию на газ, чтобы был объективный и прогнозируемый ценовой маркер”, – написала Буймистер.

Она напомнила, что до введения рынка электроэнергии год назад действовало формульное ценообразование (“Роттердам плюс”) – после отмены которого энергоотрасль оказалась в кризисе. В частности, энергокомпании несут значительные убытки, задолженность участников рынка составила десятки миллиардов, почти остановилась угольная отрасль, а шахтеры вышли на протесты.

По ее словам, формульное ценообразование следует внедрить как временную меру – на год. После чего ввести полноценный рынок электроэнергии, учитывая и исправляя допущенные ошибки.

“За это время необходимо проанализировать сделанные ошибки, провести санацию финансов энергопредприятий, восстановить платежную дисциплину, вернуть прогнозируемость цены тока, плотно прикрыть лазейки для коррупции и затем вместе с Секретариатом Энергетического сообщества и международными партнерами внедрить полноценный рынок. Без всяких административных ограничений и соответствующих искажений”, – отметила Буймистер.

Справка: с 1 июля 2019 г. была введена новая модель рынка электроэнергии – вместо так называемой модели пула, где цены регулировались государством. Стоимость электроэнергии для промышленности рассчитывалась согласно постановлению НКРЭКУ 289 от 23 марта 2016 г. “Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии” (так называемая формула “Роттердам+”). Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формулу отменили 1 июля 2019 г. с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников подскочила.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписанном президентом Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения – так называемый “Амстердам+”. Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.